سيارة بورش تدخل موسوعة غينيس بسبب أكبر تغيير بالارتفاع

دخلت سيارة تايكان كروس توريزمو من بورش موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بفضل رحلتها التي بدأت من منجم تحت سطح الأرض وانتهت على قمة جبل.

وقالت الشركة الألمانية إن سياراتها أصبحت أول سيارة تعمل على الكهرباء، تحقق تغييراً كبيراً في الارتفاع.

وبدأت السيارة رحلتها من منجم يقع في Eagel Mine في شبه جزيرة ميشغان العليا من عمق يصل لـ1774 قدماً تحت سطح الأرض، حيث استخدمت منحدراً مصمماً لمعدات التعدين للعودة لسطح الأرض ومواصلة الرحلة التي انتهت على قمة بايكس كولورادو، التي يصل ارتفاعها لـ15889 قدماً.

يُذكر أنّ رحلة السيارة الكهربائية استمرت لـ33 ساعة و48 دقيقة، وعبرت خلالها السيارة 6 ولايات أمريكية.

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