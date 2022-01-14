أبل ترسل تحديثاً جديداً لحل هذه المشكلة

أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثاً جديداً للأجهزة العاملة بنظام IOS، لسد مشكلة خطرة في نظامها تتعلق بحزمة Homekit.

وحمل الإصدار الجديد اسم IOS 15.2.1 للهواتف الذكية، وiPadOS 15.2.1 بالنسبة لأجهزة الآيباد.

وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث الجديد سيحل مشكلة ربط الهواتف وأجهزة آيباد العاملة بنظام IOS، حيث تتوقف الأجهزة عن العمل، ويتغير اسم الجهاز الذكي المنزلي ليضم أكثر من 500 ألف حرف، والتي كانت تحدث بسبب ثغرة أمنية تتيح للهاكرز تغيير اسم الجهاز.

وأشارت أبل إلى أنّ وجود خاصية النسخ الاحتياطي على آي كلاود وضعت المستخدمين أمام حالة من عدم الاستقرار، لأنّها توقف أجهزتهم عن العمل.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدت معاناة أصحاب الأجهزة القديمة العاملة بنظام IOS 14 من نفس المشكلة، وحاجتهم لتغيير أجهزتهم لتلافي هذه المشكلة.

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