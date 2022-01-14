لعبة فورت نايت تعود مجدداً إلى الايفون من بوابة خلفية!

لعبة فورت نايت واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم تمت إزالتها من متجري الآب ستور وجوجل بلاي منذ منتصف عام 2020 ومنذ ذلك الحين لم تعد اللعبة مجدداً إلى أي من المتجرين.

بشكل مفاجيء أعلنت شركة نيفيديا أن لعبة فورت نايت ستعود مجدداً إلى الايفون والايباد – وكذلك الأندرويد – من خلال بوابة الألعاب السحابية الخاصة بها GetForce Now.

خدمة GetForce Now مثلها مثل باقي خدمات الألعاب السحابية تقوم ببث الألعاب من خلال متصفح الويب وتعتمد في تحميلها وتشغيلها على خوادم بمواصفات متقدمة أي أن المستخدم لا يكون بحاجة إلى تحميلها على جهازه.

بهذه الطريقة لن تكون اللعبة متواجدة على متجر الآب ستور بل سيصل إليها مستخدمو الايفون والايباد من خلال متصفح سفاري وكل ما يلزم لتشغيلها هو الاشتراك بخدمة GetForce Now واتصال إنترنت ثابت.

لعبة فورت نايت ستكون موجودة على خدمة GetForce Now بصورة تجريبية ومتاحة لكافة المشتركين لاختبار سعة الخادم وجودة الرسومات ، وأداء عناصر التحكم الجديدة. سيتم قبول الأعضاء في الإصدار التجريبي على دفعات على مدار الأسابيع المقبلة.

ننوه أيضاً أن تجربة اللعبة ستكون متاحة حتى لأولئك المشتركين أصحاب الحسابات المجانية على منصة GetForce Now والذين سوف يحصلون على تجربة لعب لمدة ساعة يومياً.

أصل الخلاف بين ابل وجوجل من ناحية وبين شركة Epic Games من ناحية أخرى هو قيام الأخيرة بتوفير طرق دفع بديلة عن طريقة الدفع الإجبارية من خلال متجر الآب ستور، مما يمنع ابل من الحصول على عمولتها عن كل عملية شراء.