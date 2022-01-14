هاتف Galaxy S22 Ultra يحطم الأرقام القياسية بمعدلات سطوع بلغت ذروتها 1750 نقطة ضوئية!

تم تسريب اختبارات الشاشة لكل من +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra/Note من داخل معامل التطوير الخاصة بشركة سامسونج وهذه التسريبات متشابهة إلى حد كبير مع التسريبات التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية والتي تفيد بأن هواتف سامسونج التالية ستقدم أعلى معدلات سطوع تم رؤيتها على الإطلاق على شاشات الهواتف الذكية.

بناءً على التسريب، فلقد تمكن الهاتفين من تحقيق أعلى معدلات سطوع على الإطلاق، عند 1750 نقطة ضوئية، وبهذا الشكل هي لا تتفوق على الجيل السابق فحسب، وإنما تعتبر هي الأعلى من حيث معدل السطوع على الإطلاق. ولكن يُقال بأن معدل السطوع القياسي أثناء تفعيل الوضع التلقائي سيصل إلى 1500 نقطة ضوئية فقط.

عند مقارنة هذه النتيجة مع هاتف iPhone 13 Pro Max، فسنجد أن هاتف شركة آبل قادر على العمل بمعدل سطوع 1000 نقطة ضوئية في وضع السطوع العالي ومن الممكن أن تبلغ ذروة السطوع 1200 نقطة ضوئية.

في نفس الوقت، سيأتي الإصدار القياسي في سلسلة Galaxy S22 بمواصفات مميزة لكي يكون أول هاتف قياسي رائد لشركة سامسونج منذ سنوات وسوف يوفر معدلات سطوع تبلغ ذروتها 1000 نقطة ضوئية. وعلى الرغم من أن هاتف Galaxy S21 قدم نفس المعايير بالضبط، إلا أن حجم شاشة الإصدار الجديد القادم خلال العام الجاري سيكون أصغر بشكل ملحوظ ليستقر عند 6.06 بوصة فقط.

ولكن معدلات السطوع العالية ليست الجانب الوحيد الذي استطاعت هواتف سامسونج الرئيسية التالية من تحطيم أرقامه القياسية، وإنما تأتي الهواتف بنسب تباين عالية جداً 3,000,000:1 وبنسبة 100% من التدرجات اللونية DCI-P3 لتوفير صورة حيوية وألوان نابضة بالحياة أثناء مشاهدة محتوى HDR.

أما بالنسبة لأحجام الشاشات، فيُقال أن هاتف +Galaxy S22 يحتوي على شاشة 6.55 بوصة، بينما يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra/Note بحجم 6.81 بوصة وسيتم شحن الهاتف الثاني مُرفق بقلم S-Pen. من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن الهاتفين، جنباً إلى جنب مع الطراز القياسي في السلسلة خلال شهر فبراير المقبل.