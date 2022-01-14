كويكب يتحرك بسرعة 47 ألف ميل يقترب من الأرض

كشف علماء تابعين لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن كويكبا أطلق عليه اسم 7482 أو ” PC1 1994″ يتحرك بسرعة 47 ألف ميل في الساعة يتجه إلى نحو الأرض.

ومن المتوقع أن يصل الكويكب الذي اكتشف في العام 1994 لأقرب نقطة من الأرض وتقدر بنحو 1,2 مليون ميل يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ 10 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

ولا تتوقّع الوكالة أن يضرب الكويكب الذي يبلغ عرضه نحو كيلو متر واحد الأرض، إلا أنه سيكون الأكثر قربًا لكوكب البشرية خلال القرنين المقبلين.

وأضاف العلماء أن وتيرة ارتطام كويكب بالأرض تحدث مرة كل ألفي عام تقريبًا، وهو ما يسبب في دمار في منطقة ارتطامه ومحيطها وفق ما نقله موقع الحرة.

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