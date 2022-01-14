Tik Tok يبدأ في اختبار ميزة Repost

في إطار سعيهم لتطوير تطبيق تيك توك؛ بدأ القائمون على التطبيق باختبار ميزة جديدة مستمدة من تويتر سيطلق عليها Repost.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعادة نشر مقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون الآخرون بشكل مباشر وبدون الحاجة لتحميلها وإعادة نشرها مجددًا.

وقال القائمون على التطبيق إن الميزة الجديدة أصبحت قيد التجريب عند عدد من محدود من المستخدمين، وتوقعوا أن تزيد الميزة الجديدة تفاعل المستخدمين مع المحتوى المقدم، وأن تحافظ على حقوق ملكية الفيديوهات.

وأشار القائمون إلى أن الميزة الجديدة ستظهر على شكل دائرة صفراء بين أيقونات خيارات إرسال الرسائل أو الفيديوهات الموجودة في التطبيق.

وتعد هذه الميزة شبيهة بميزة أطلقتها تويتر قبل فترة وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن القائمين على تيك توك يقومون بين الحين والآخر بإضافة مميزات جديدة للتطبيق؛ بهدف الحفاظ على شعبيته الكبيرة والتي زادت بشكلٍ كبيرٍ خلال العام 2021.

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