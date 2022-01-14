نيوزيلندي يفقد السمع بأذنه.. والسبب صرصور

لم يكن النيوزيلندي زين ويدينغ يعلم أن مشكلات الأذن التي عانى منها لأيام كان سببها صرصور نافق.

وكان الشاب النيوزيلندي قد عانى بعد خروجه من المسبح من مشاكل في الأذن ونعاس، واعتقد أن السبب في حدوث هذا الأمر تسرب بعض المياه داخل أذنه.

وعندما استيقظ زين من نومه؛ وجد أذنه مغلقة بشكلٍ كامل، وأنه فقد القدرة على السمع بها، وهذا ما دفعه لمراجعة المستشفى.

ووصف الأطباء له بعض المضادات الحيوية، وطلبوا منه تجفيف جزء من رأسه، لكنّ وصفة الأطباء زادت حالته سوءًا، حيث أصبح يعاني من ألم شديد بالإضافة لفقدان حاسة السمع.

ودفعت الآلام المستمرة زين لمراجعة طبيبة مختصة بأمراض الأذن، والتي صدمت عندما فحصت أذنه ووجدته داخلها صرصورًا نافقًا قام بسدها بشكلٍ كامل.

وعلى الفور، استخرجت الطبيبة الصرصور من أذن الشاب النيوزيلندي بواسطة جهاز شفط، ليستعيد زين حاسة السمع بشكلٍ فوري.

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