سامر المصري وكندة علوش يلعبان بطولة فيلم “نزوح”

أعلنت شركة Kaf Prudction المنتجة لفيلم نزوح عن انتهائها من تصوير مشاهد الفيلم كافة الذي سيلعب بطولته النجمان السوريان سامر المصري وكندا علوش.

وقالت الشركة المنتجة إنها صورت الفيلم في الأراضي التركية، مشيرة إلى أن الفيلم سيَتناول صراع البقاء والهروب، حيث سيلعب عكيد باب الحارة في هذا الفيلم دور رب أسرة يفضل البقاء في منزله الذي أصبح تحت القصف على التهجير والهروب واللجوء؛ الأمر الذي سيُدخله في صراع كبير مع زوجته التي ستَلعب دورها الفنانة كندة علوش وابنته.

ولفتت الشركة المنتجة إلى أهمية نص الفيلم، وقالت إن هذا النص فاز بجائزة Baumi لتطوير نصوص الأفلام عام 2018.

يذكر أن فيلم “نزوح”، من تأليف وإخراج سؤود كنعان وبطولة سامر المصري وكندة علوش، ونخبة من نجوم الدراما السورية والعربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية