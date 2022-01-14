Baby Shark.. أول فيديو يتجاوز حاجز ال10 مليار مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية Baby Shark الشهيرة إنجازًا غير مسبوق بعدما باتت أول فيديو في تاريخ اليوتيوب يتجاوز حاجز العشرة مليارات مشاهدة، متجاوزةً بذلك عدد سكان العالم الذي يصل إلى حوالي ثمانية مليارات نسمة.

وتمكنت الأغنية التي أطلقت في العام 2016 من السيطرة على قائمة أكثر المقاطع استماعًا، لمدة 15 شهر بدءًا من نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وكانت الأغنية الشهيرة قد أنتجتها الشركة التعليمية الكورية الجنوبية Pinkfong وأداها المطرب الكوري الأميركي هوب سيجوين كجزء من سلسلة أغاني الأطفال Pinkfong.

وعلى الرغم إطلاقها عام 2016 إلا أن الأغنية الشهيرة لم تحظَ بالشهرة العالمية إلا في العام 2019، بعدما أصبحت حديث العالم بفضل سهولة كلماتها ولحنها.

يذكر أن أغنية Baby Shark ابتعدت بشكلٍ كبيرٍ عن ثاني أكثر مقاطع الفيديو مشاهدةً أغنية Despacito التي حصدت 7,7 مليارات مشاهدة.

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