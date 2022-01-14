تركي آل شيخ يستعين بـ”صراع العروش” للترويج لموسم الرياض الترفيهي

استعان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بالمسلسل الشهير “صراع العروش” للترويج لموسم الرياض الترفيهي.

حيث نشر تركي آل شيخ على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيه ظهر فيه رفقة عدد من نجوم السعودية الذين لعبوا شخصيات المسلسل الشهير.

ومن أبرز النجوم المشاركين في الإعلان ياسر القصبي، رجل الدين عادل الكلباني، ونجم المنتخب السعودي لكرة القدم ياسر القحطاني الذي ظهر في الإعلان بشخصية جون سنو، في حين ظهرت المذيعة سارة مراد مقدمة برنامج “صباح الخير يا عرب” بدور كاليسي، كما شهد الإعلان مشاركة لاعب كمال الأجسام عبد الله ربيعة.

وعلّق تركي آل شيخ على الإعلان بالقول: لاتجووون، كما تقدم بالشكر لجميع الأشخاص الذين شاركوا في الإعلان.

وحصد الإعلان أكثر مليون مشاهدة خلال ساعتين من طرحه على الإنترنت، وأثار جدلاً كبيرًا بين السعوديين، حيث أبدى البعض إعجابهم بالإعلان في حين انتقد البعض الآخر ظهور عادل الكلباني شيخ الحرم المكي في الإعلان.

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي يضم مجموعة كبيرة من الوجهات الترفيهية المميزة كواجهة الرياض، المربع، العاذرية، رياض سفاري، نبض الرياض، شجرة السلام، خلوها، وغيرها من الأماكن

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