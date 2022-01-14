شركات الاتصالات الأوروبية تحتج على ميزة icloud Private Relay وأبل تُفكّر بإلغائها

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن تفكيرها بإلغاء ميزة icloud Private Relay في أوروبا، بعد احتجاج شركات الاتصال الأوروبية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ ميزتها الجديدة تعمل بنفس مبدأ تطبيقات VPN، وبالتالي فإنّها تمنع مُشغّلي الإنترنت من الوصول إلى بيانات الأجهزة وعناوين IP الخاصة بهم.

وبررت شركات الاتصال الأوروبية احتجاجها بقدرة الميزة الجديدة على حجب بيانات أساسية عن المستخدمين، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها.

وعدّت شركات الاتصال الأوروبية ميزة أبل الجديدة، بمثابة انتهاك واضح وصريح لقوانين استخدام الخدمات الرقمية الأوروبية.

يُذكر أنّ أبل أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن حجبها الميزة بشكل تلقائي في عدّة دول كروسيا، الصين، جنوب أفريقيا، كازخستان والفلبين لكي لا تدخل في صراعات قانونية هي بغنى عنها.

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