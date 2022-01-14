تسريبات – كل هواتف ايفون 14 سوف تأتي بشاشة 120 هيرتز وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت!

بين كل الحين والآخر تطفو شائعات ايفون 14 على السطح وآخر تلك التسريبات مصدرها المحلل Jeff Pu والذي أوردها في ورقة بحثية قدمها لمؤسسة Haitong International Securities المالية.

ادعى Pu أن كل هواتف ايفون 14 سوف تدعم خاصية ProMotion والتي تجعل معدل الشاشة يتغير حسب المحتوى المعروض على الشاشة من 10 هيرتز حتى 120 هيرتز لجعل الانتقالات وعرض المحتوى أكثر سلاسة ونعومة عند التمرير أو مشاهدة الفيديو أو تشغيل الألعاب.

أكثر من ذلك توقع المحلل Pu كذلك أن تكون كل إصدارات ايفون 14 – الإصدارات العادية والبرو – بذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وكان من قبل ذلك التوقع أن يتم رفعها على الأقل في إصدارات ايفون 14 برو إلى 8 جيجابايت.

للعلم فإن حالياً إصدارات ايفون 13 ميني وايفون 13 تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت في حين أن إصدارات برو تعمل بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

تماشياً أيضاً مع توقعات لمحللين آخرين، فإن ابل من الممكن أن ترفع دقة الكاميرا في هواتف ايفون 14 برو القادمة لتصبح بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة لتقفز من 12 ميجابكسل، الدقة المعتادة لكاميرا هواتف الايفون منذ ايفون 6 إس.

أيضاً من المرجح أن تكون السعة التخزينية المبدئية في هواتف ايفون 14 برو هي 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت. شائعات أخرى رجحت أن سعة التخزين القصوى في إصدارات برو قد تصل إلى 2 تيرابايت.

المحلل Jeff Pu ليس له تاريخ موثوق للغاية فيما بنشر تسريبات ابل. ليس مثلاً بثقل أو موثوقية محللين آخرين Ming-Chi Kuo، لكن كل تم تم ذكره يؤخذ بعين الاعتبار.