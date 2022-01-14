شاومي تسجل براءة اختراع جديدة لماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة بالكامل!

شعرنا بالذهول عندما تم تقديم ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لأول مرة في عام 2017، وفيما بعد بدأت جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية تعتمد على تقنية الماسح الضوئي أسفل الشاشة مع أغلب الهواتف الرائدة من أجل إلغاء قفل الهاتف.

اليوم، يمكن أن تجد الماسح الضوئي للبصمات المتواجد أسفل الشاشة في العديد من الهواتف الذكية، بدءاً من قطاع هواتف الفئة المتوسطة وحتى بعض الهواتف ميسورة التكلفة.

ولكن هذا هو كل شيء حتى الآن، لم تنمو هذه التقنية بالشكل الكافي منذ أن ظهرت لأول مرة في عام 2017 على الرغم من مرور 5 أعوام تقريباً عليها.

ولكن للتذكير، سامسونج لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قدمت إلينا الشركة الكورية ماسح بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية وهو الأكثر دقة وسرعة في الاستجابة من الماسح الضوئي العادي.

منذ ذلك الحين، تحاول جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقديم النسخة الخاصة بهم من الماسخ الضوئي لبصمات الأصابع، ولكن كما ذكرنا منذ قليل، فلم تنمو هذه التقنية بالشكل الكافي رغم مرور نصف عقد تقريباً عليها.

يبدو أن شاومي لديها رأي أخر بخصوص هذا الأمر. لحسن الحظ، من الواضح أن شاومي على وشك تغيير مستقبل تقنية المسح الضوئي للبصمات.

بناءً على براة اختراع رسمية جديدة تم رصدها من قاعدة بيانات براءات الاختراع الوطنية الصينية، فقد حصلت شركة شاومي بنجاح على براءة اختراع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة بالكامل.

إذا كنت تتساءل ماذا يعني هذا، فهذا يعني أنه سيمكن للمستخدمين القدرة على فتح قفل الهاتف وإلغاء تأمينه من خلال لمس أي جزء من الشاشة، وهو بالفعل ما كان يطلبه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية لوقت طويل.

حالياً، أنت مُضطر دائماً على وضع إصبعك على المكان الدقيق لماسح بصمة الإصبع حتى يتعرف الهاتف على بصمتك الخاصة وإلغاء تأمين قفل الهاتف.

ولكن بناءً على براءة الاختراع الجديدة تلك، فهذا يعني أنك ستكون قادراً على فتح قفل الشاشة من خلال لمس أي مساحة من شاشة الهاتف وهذا نظراً لأن تقنية المسح الضوئي ستغطي مساحة الشاشة بالكامل.

بالطبع هي تقنية رائعة وتجيب على مطلب مهم وضروري لطالما كنا في احتياجه، ولكن يا ترى متى سنبدأ في رؤيتها على الهواتف على أرض الواقع!