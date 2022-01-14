لهذه الأسباب عليكم تناول الكاجو باستمرار

أكد المركز الاتحادي للتغذية، أهمية تناول الكاجو بشكلٍ مستمر لاحتوائه على فوائد غذائية كبيرة.

وأشار المركز الألماني لاحتواء الكاجو على كمية كبيرة من البروتين النباتي عالي القيمة، حيث تحتوي كل 100 غرام منه على 18 غراماً من البروتين، بالإضافة لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة وغير المشبعة، وعلى المغنيسيوم المفيد لصحة القلب والعضلات والأسنان.

كما يحتوي الكاجو على كمية جيدة من فيتامين B، ومادة التربتوفان التي تحارب الاكتئاب وتُحسّن المزاج، وتمنع الأرق، وتُحسّن جودة النوم.

ودعا المركز الألماني لإضافة الكاجو للنظام الغذائي، بشرط عدم الإفراط في تناوله.

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