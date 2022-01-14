السلحفاة “جوناثان” تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لهذا السبب

دخلت السلحفاة جوناثان موسوعة غينيس من أوسع أبوابها، بعدما باتت أقدم حيوان بري في العالم.

ويعتقد العلماء أنّ عمر السلحفاة التي تعيش في سانت هيلانة يزيد عن 190 عاماً، وأنّها كانت ناضجة وبعمر يفوق الـ50 عاماً عندما وصلت لسانت هيلانة في العام 1882.

وقالت حكومة سانت هيلانة إنّ الحيوان أصبح كفيفاً مع تقدمه في السن، كما أنّه فقد حاسة الشم، وأشارت إلى أنّه يتغذى بشكلٍ جيد عندما يتم إطعامه باليد من قبل الفريق البيطري المشرف على رعايته.

من جانبه قال أحد الأطباء المشرفين على حالة جوناثان، إنّه لا يزال نشطاً، ويلعب مع زملائه السلاحف الضخمة ديفا، إيما، وفريد.

يذكر أنّ الرقم القياسي السابق كان من نصيب السلحفاة المشعة Tui Malila، التي نفقت عام 1965 عن عمرٍ يناهز 188 عاماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية