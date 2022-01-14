رامي جمال يطرح أغنية “مش حبايب”

أطلق الفنان المصري رامي جمال على قناة ريكوردز الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية مش حبايب.

وتعد الأغنية الجديدة عاشر أغاني ألبومه الجديد ولسه، الذي يطرحه بشكلٍ متتالي على اليوتيوب.

وحصدت الأغنية أكثر من 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب لأول مرة، حيث تفاعل معها عشاق النجم المصري بشكلٍ كبير.

وأغنية مش حبايب من كلمات محمد أبو نعمة وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب.

وكان الفنان المصري قد أطلق مع بداية العام 2022 أغنية الجو جامد، والتي تُعد تاسع أغاني ألبومه الجديد.

وأغنية الجو جامد من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

يُذكر أنّ الفنان المصري قام خلال الفترة الماضية بإحياء عدّة حفلات ناجحة، بمناسبة العام الجديد.

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