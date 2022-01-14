كاريس بشار تشكر مَن عزّاها بوفاة والدتها

قامت الفنانة السورية كاريس بشار بنشر صورة من شباب والدتها الراحلة ملك العلاف، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت الفنانة السورية على الصورة بالقول “كل الشكر لكل من تواصل معي ليعزيني بوفاة أمي”، وأكدت عدم نسيانها لوقفتهم معها في محنتها.

وتفاعل عشاق النجمة السورية مع المنشور بشكلٍ كبير، وتمنوا الرحمة والمغفرة للحاجة ملك العلاف.

وكان عدد كبير من النجوم السوريين والعرب قد عزوا كاريس بشار بوالدتها الراحلة، من خلال منشورات قاموا بنشرها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ والدة الفنانة السورية القديرة رحلت عن عالمنا يوم 7 يناير الجاري، وتم دفنها في العاصمة السورية دمشق.

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