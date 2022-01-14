وفاة المخرج المسرحي والأديب السعودي علي الهويريني

فُجِعَ الوسط الثقافي بوفاة الأديب والمخرج المسرحي علي الهويريني، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 76 عاماً بعد صراعٍ مع المرض.

وأعلنت أسرته عن وفاته بعد تدهور صحته، وأكدت إقامتها لصلاة الجنازة على روحه في جامع الراجحي بعد صلاة الظهر، قبل أن تقوم بدفنه.

ويُعد علي الهويريني المولود عام 1945، أول سعودي يحصل على شهادة بالإخراج السينمائي من هوليوود.

وعمل المُفكر الراحل بعد عودته من أمريكا بمجالات فنية عديدة، أبرزها الهندسة الإخراجية والإذاعية بالإضافة لمشاركته في التمثيل ببعض المسرحيات.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها علي الهويريني نذكر الزئبق الأحمر، قطار الحظ، يوميات وضاح، الملقوف، أحلام ضائعة، الخادمة، وأبجد هوز، بالإضافة لكتابته بعض القصائد كقصيدة يا سدرة الحقف، قولوا لمن ذم الديار، وقصيدة قال الحكيم مقالة.

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