مايكروسوفت تقرر إيقاف أجهزة XBOX one

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية إيقاف إنتاج أجهزة XBOX one؛ من أجل التركيز على إنتاج أجهزة XBOX Series XS.

وقالت الشركة الأميركية إن الزيادة الكبيرة في الطلب على أجهزة XBOX Series XS دفعتها لاتخاذ هذا القرار، خاصةً مع تراجع إنتاج رقائق المعالجات وأشباه الموصلات.

وكانت الشركة قد أوقفت، في يوليو الماضي، إنتاج XBOX One X وXBOX One S Digital بسبب نقص الشرائح.

وتعدّ الخطوة التي اتخذتها مايكروسوفت شبيهة بالخطوة التي قامت بها سوني، حيث قامت بتقليص إنتاج Playstation 4 من أجل التركيز على إنتاج Playstation5، ومن المتوقّع أن توقف الشركة اليابانية إنتاج النسخة القديمة، في حال استمرت أزمة رقائق المعالجات وأشباه الموصلات.

يُذكر أن سوني ومايكروسوفت استمرتا بإنتاج الأجيال القديمة من Playstation وأجهزة Xbox رغم انخفاض إنتاج المعالجات بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطل المعامل في العالم، وذلك كي توفر أجهزة مناسبة للأشخاص الراغبين بالحصول على أجهزة رخيصة الثمن.

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