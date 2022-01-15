ابل تجبر المستخدمين على التحديث إلى iOS 15

مع إطلاق تحديث iOS 15 سمحت ابل للمستخدمين الذين لا يودون الترقية إلى هذا التحديث إمكانية تنزيل التحديثات الأمنية فقط دون الحاجة إلى تحميل وتثبيت كامل التحديثات الجديدة.

اختلف الأمر الآن وهذا الخيار لم يعد متاحاً الآن ولم يعد بإمكان المستخدمين تنزيل التحديثات الأمنية فقط بل عليهم تنزيل كل التحديثات بالطريقة التقليدية التي كانت معتادة من قبل.

الآن إذا كان المستخدم جهازه يعمل بتحديث iOS 14 أو iPadOS 14 فإن ويود الحصول فقط على التحديثات الأمنية فلن يتمكن من ذلك وسيكون عليه الترقية إلى تحديث iOS 15 بالكامل.

هذا التغيير حدث بعد إطلاق التحديث الفرعي iOS 15.2 حيث أطلقت ابل التحديث الأمني معه iOS 14.8.1 ثم عادت وسحبته مرة أخرى.

أجهزة الايفون والايباد العاملة بتحديث iOS 14.8 أو iPadOS 14.8 لن تتمكن من التحديث إلى إصدار 14.8.1 ولكن بدلاً من ذلك سيتم توجيهم إلى تحديث iOS 15.2.1 مباشرةً.

لماذا تجبر ابل المستخدمين على التحديث إلى iOS 15 ؟

كان خيار تنزيل التحديثات الأمنية اختيارياً وهو خيار جيد للمستخدمين الذين لا يودون الترقية إلى التحديثات الكبرى وما يصحبها عادةً من أخطاء ومشاكل هم في غنىً عنها.

تحديث iOS 15 تم إطلاقه رسمياً منذ شهر سبتمبر وتشير آخر الإحصائيات أن نسبة المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التحديث لم تتجاوز 60% حتى نهاية عام 2021، وهي نسبة أقل من المتوقع.

هذا يعني أن نحو ثلث مستخدمي هواتف الايفون المؤهلة أجهزتهم للتحديث لم يقوموا بعد بتنزيل وتثبيت التحديث حتى بعد مرور عدة أشهر وإطلاق عدة تحديثات فرعية لإصلاح المشاكل وتحسين الأداء.