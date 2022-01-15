من المحتمل أن يتم تأجيل الإعلان عن Exynos 2200 حتى موعد إطلاق سلسلة Galaxy S22!

نفت شركة سامسونج التقارير التي صدرت بشأن إلغاء إطلاق شريحة Exynos 2200، مما يعني أن الشركة تخطط بالفعل للإعلان عنها، ولكن ربما يتم تأجيلها فقط. وقد أكدت شركة سامسونج بأن الشريحة الجديدة سوف تصل مع سلسلة Galaxy S22.

في حديث للشركة الكورية الجنوبية مع مجلة Business Korea فقد صرحت بأنها تعتزم بالفعل الإعلان عن شريحة المعالجة التالية خلال وقت قريب جداً، وربما يكون هذا خلال الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S22 أو قبلها بقليل.

ومع ذلك، فشركة سامسونج لم تصرح حتى الآن بالموعد الرسمي للإعلان عن سلسلة Galaxy S22، ولكن إذا كانت التقارير صادقة، فمن المحتمل أن تظهر هذه السلسلة للعلن يوم 8 من شهر فبراير المقبل، مما يعني أننا مُضطرين على الانتظار بضعة أسابيع إضافية قبل أن نرى Exynos 2200 على أرض الواقع.

وأضاف مسؤول رسمي من شركة سامسونج في حديثه للمجلة بالآتي: “نحن نسعى للكشف عن معالج التطبيقات الجديد الخاص بنا خلال حدث إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لدينا أو قبله بقليل.“

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخراً وأفادت بوجود مشاكل في شريحة Exynos 2200 وهي الأسباب الرئيسية لتأجيل الإعلان عن الشريحة حتى الآن، ولكن رداً على هذه الشائعات، صرح المسؤول بالشركة بــ “لا توجد أية مشاكل في المعالج الجديد“.

وقد أضاف المسؤول في حديثه: “من المتوقع أن تحل وحدة المعالجة الرسومية الجديدة جميع المشاكل التي واجهت Exynos 2100 ونحن نعتزم زيادة قدرتنا التنافسية من خلال قدرة المعالج الرسومي الجديد على التعامل مع ألعاب الهواتف الذكية.“

كان من المفترض أن يتم الإعلان عن شريحة Exynos 2200 قبل نهاية العام الماضي، ثم تم تأجيلها حتى يوم 11 يناير، ولكن بعد ذلك تم تأجيل الإعلان عنها حتى شهر فبراير، وهو ما يثير مخاوف العديد من عشاق الشركة الكورية.

ربما هذا يدفعنا للتساؤل: هل الشريحة الجديدة ليست على قدم المساواة مع الشرائح المنافسة لها، مثل شريحة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 أو شريحة ميديا تيك Dimensity 9000 SoC خاصة وأن كلتاهما تم الإعلان عنهما منذ عدة أسابيع؟

الجميع يعتقد أن السبب الرئيسي في تأجيل شريحة Exynos 2200 حتى الآن هو وحدة المعالجة الرسومية الجديدة mRDNA الخاصة بشركة AMD. ربما تحاول سامسونج تحسين كفاءة المعالج بشكل أفضل قبل أن تُطلقه بشكل رسمي.