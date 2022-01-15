رصد هاتف جوجل القابل للطي Pipit على منصة GeekBench!

يُقال بأن شركة جوجل تعمل على أول هاتف قابل للطي وقد تم رصد نتائج اختبارات الهاتف بالفعل على منصة GeekBench. بناءً على التسريبات السابقة، يُقال بأن هاتف جوجل القابل للطي سيأتي باسم “Pipit” وهو ما ظهر بالفعل على منصة اختبار قدرات الأداء.

قبل أن نخوض في معمعة النتائج دعونا نذكركم بأن موقع 9To5Google هو أول موقع تقني أكد في شهر نوفمبر من العام الماضي على أن هاتف جوجل القابل للطي القادم سيأتي باسم Google Pipit وقد ظهر هذا الهاتف بالفعل في “Google Camera APK”.

أما بالنسبة للنتائج، فلقد تمكن الهاتف من تسجيل 4811 نقطة في اختبار النواة الفردية على GeekBench، بينما تمكن من تسجيل 11349 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

وبناءً على قائمة GeekBench فيتضح أن الهاتف يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل بنظام أندرويد 12. ويبدو أنه يحتوي من الداخل على معالج شركة جوجل الخاص Google Tensor وهو أمر متوقع خاصة وإذا كانت تخطط شركة جوجل لإطلاقه خلال وقت قريب.

أيضاً بناءً على الشائعات، سيحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 12 ميجابكسل وهو مستشعر Sony IMX363، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع Sony IMX386 وكاميرتين Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي، كاميرا واحدة لكل شاشة.

إذن سؤال المليون دولار الآن هو: “متى سيتم إطلاق هاتف Google Pipit بالضبط؟” وللأسف الشديد، لا أحد يعلم على وجه الدقة، كانت الشائعات تفيد بأنه من المحتمل أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام الماضي.

أيضاً كان من المفترض أن تُطلق شركة جوجل ساعة Pixel Watch يجانب الهاتف القابل للطي قبل نهاية عام 2021 ولكن هذا لم يحدث أيضاً.

على كل حال، الجميع يقترح بأنه من المفترض أن يتم إطلاقهم هذا العام، وهو أمر وارد جداً، الأمر وما فيه أننا لا نعلم متى سيتم إطلاق أي منهم بالتحديد ولا نعلم حتى المخطط الزمني الخاص بهما.

ربما يتم إطلاق ساعة Pixel Watch في منتصف عام 2022 أثناء حدث Google I/O 2022 وربما يحدث الشيء نفسه بالنسبة لهاتف Pipit ولكن هذه مجرد تخمينات وليست معلومات مؤكدة.