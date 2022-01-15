أصالة نصري تطلق أغنية “سلطان المحبة”

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن أغنيتها الجديدة “سلطان المحبة”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب.

وروّجت الفنانة السورية للأغنية من خلال نشرها فيديو كليب الأغنية على حسابها في تويتر، وعلّقت على الفيديو بالقول: فرحت بغناها، وفرحت بتصويرها، وأخذت دور اللعبة بلباسها الملون.

وتمنت في ختام تغريدتها أن تكون قد نقلت الفرح والسعادة لجمهورها.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 192 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب.

وأغنية “سلطان المحبة” من كلمات الأمير فيصل بن تركي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل، وإخراج نهال نبيل.

وكانت الفنانة السورية قد أطلقت قبل فترة أغنية “دخيل الله”، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأغنية “دخيل الله” من كلمات سعود البابطين، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع ميثم علاء الدين، وإشراف عام خالد أبو منذر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية