هجوم الغزال المفاجئ يحول صيادًا بولنديًا لفريسة

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لعملية صيد عكسية، تحوّل فيها الصياد إلى فريسة للحيوان الذي كان يحاول اصطياده.

وتعرض الصياد البولندي ليزيك كامينيسكي، أثناء قيامه برحلة صيد في غابة قريبة من تشيلم جنوبي بولندا، لهجوم مفاجئ من الغزال، الذي كان يحاول إطلاق النار عليه؛ الأمر الذي أدى لإصابته بجرح خطير في عينه اليسرى.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة انقضاض الغزال بقرنيه على عين الصياد، وتطاير الدماء على البندقية وعلى الأرض التي كان الصياد يقف عليها.

وقام أصدقاء الصياد البولندي بنقله للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية معقدة في عينه اليسرى ورأسه.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، وترك رواد مواقع الإنترنت مجموعة من التعليقات التي أكدوا فيها إمكانية تجنب الضربة المفاجئة لو كانت ردة فعل الصياد قوية، وذكّروا الصياد بقاعدة ذهبية من قواعد الصيد تقول إن الحيوان يهاجم أي شخص عندما يشعر بالتهديد.

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