سوسن بدر تظفر بجائزة إيزيس للإنجاز من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

منحت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الفنانة المصرية سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز؛ تقديرًا لمشوارها الفني المميز.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المجلس ميرفت التلاوي إن النجمة المصرية تعدّ نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية، وإنها قدمت، خلال مسيرتها، مجموعةً كبيرة من الأفلام المتعلقة بقضايا المرأة.

وأشارت إلى أن الفنانة المصرية تعد وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران المعبد، وقالت إنها تملك ملامح فرعونية مميزة، وتحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري.

ومن أبرز الأعمال المتعلقة بالمرأة، التي قدمتها الفنانة المصرية؛ “احكي يا شهرزاد، الشوق، قص لصق، الفرح، أسرار البنات، حب البنات، ساعة ونص، دنيا”، وغيرها من الأعمال.

يُذكر أن النسخة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة ستُقام في الفترة ما بين 23 و26 فبراير القادم.

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