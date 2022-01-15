صفحة مُصوّرة “لسبايدر مان” تُباع بسعر قياسي

أعلنت دار هريتادج أوكشنز للمزادات عن بيع الصفحة 25 من أحد الشرائط المُصورة لسبايدر، ضمن سلسلة سيكرت وورز تعود للعام 1984 بسعر قياسي، وصل إلى 3.36 مليون دولار أمريكي.

وتتكون الصفحة التي أنجزها مايك زيك والمأخوذة من العدد 8 من سلسلة سيكرت وورز، التي نشرتها مارفال بين عامي 1984 و1985 من 3 خانات، حيث ظهر البطل الخارق بيتر باركر بالزي الأسود لأول مرة بعدما حصل على بدلته السوداء الجديدة، والتي كانت تُخبّئ سِراً يؤدي لظهور شخصية فينوم.

وقالت دار المزادات إنّ الصفحة 25 من العدد والتي رسمها مايك زيك، تضمنت التطور الكبير المعلن عنه على غلاف العدد.

وكان العام 2021 شهد بيع عدد من سلسلة سبايدر مان صدر في العام 1962، بمبلغ وصل لـ3.6 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أنّ الرقم القياسي السابق كان بحوزة صفحة من أحد أعداد ذي إنكريديبل هالك، ظهرت فيها شخصية ولفيرين لأول مرة، والتي بيعت في العام 2014 بسعر يصل إلى 657 ألف دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية