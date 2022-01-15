مصادر كويتية: شائعات وفاة أمينة الشراح غير حقيقية

فنّدت وسائل إعلام كويتية الشائعات التي انتشرت مؤخراً، والتي تحدثت عن وفاة الإعلامية أمينة الشراح، وقالت إحدى الصحف الكويتية إنّ سبب انتشار هذه الشائعات تَشابه الأسماء بين الإعلامية الكويتية وامرأة أخرى تُدعى أمينة عبد الرحمن الشراح، ودعت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي للتوقف عن نشر الإشاعة، وتمنت العمر المديد للإعلامية الكويتية القديرة.

وتُعدّ الإعلامية الكويتية إحدى أشهر الإعلاميات في منطقة الخليج العربي، الذين عملوا في سبعينيات القرن الماضي.

ومن أهم البرامج التي قدّمتها الإعلامية الكويتية نذكر: ما يطلبه الجمهور، لقاء خميس، ومجلة التلفزيون.

يُذكر أنّ أمينة الشراح ابتعدت عن التقديم التلفزيوني في أواخر الثمانينات، قبل أن تعتزل العمل الإعلامي في بداية التسعينيات.

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