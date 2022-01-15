نتفلكس ترفع أسعار الاشتراكات الشهرية بشكل مفاجئ

قررت شبكة نتفلكس رفع أسعار الاشتراكات الشهرية الخاصة بها بنسبة 11% على كافة انواع الاشتراكات لتكون تلك الزيادة هي الثانية على التوالي بعد الزيادة السابقة أواخر عام 2020.

هذا وقد تراوحت الزيادة على أسعار الاشتراكات الشهرية بواقع دولار واحد أو اثنين بحسب كل خطة، وقد بدأ تطبيق زيادة الأسعار بدايةً من اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

أسعار اشتراكات نتفلكس الجديدة

سعر الخطة الأساسية Basic ارتفع من 8.99 دولاراً أمريكياً إلى 9.99 دولاراً أمريكياً، في حين ارتفع سعر الخجة القياسية Standard من 13.99 دولاراً أمريكياً إلى 15.99 دولاراً أمريكياً.

أما الخطة المميزة Premium فقد وصل سعرها إلى 19.99 دولاراً أمريكياً بعد أن كانت بسعر 17.99 دولاراً أمريكياً في السابق، وهي التي تتيح الاستمتاع بمشاهدة المحتوى بدقة 4K مع تقنية HDR+.

ستقوم نتفليكس بإرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني لكل المشتركين لإيضاح الزيادة الجديدة في الأسعار والتي بررتها الشركة بأنها ستكون من أجل السماح لها “بالاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة “.

نتفلكس ألزمت نفسها بإرسال التنبيه قبل 30 يوماً من تاريخ تجديد الخطة أو الباقة المشترك بها.

نتفلكس هي شبكة البث التلفزيوني الأكبر عبر الإنترنت حيث تتجاوز حصتها السوقية 30% وحدها وتمتلك المكتبة الأكبر من الأفلام والمسلسلات والعروض الأصلية والحصرية.

تراهن نتفلكس على ولاء المشتركين في الخدمة والمرتبطين بها والذين إذا أزعجهم خبر زيادة الأسعار قليلاً فلن يدفعهم ذلك إلى إيقاف الاشتراك أو التحويل إلى منصة أخرى.

أسعار نتفلكس متفاوتة من دولة لأخرى وفقاً لعوامل كثيرة كمستوى الدخل وتسعير الخدمات المنافسة والضرائب وغيرها، لكن بشكل ما سوف يتم تمرير تلك الزيادة إلى باقي الدول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

إن كنت تبحث عن بديل فهناك خدمات أرخص ثمناً مثل شاهد VIP وكذلك خدمة ابل TV بلس والتي توفرها ابل للجمهور بسعر 4.99 دولاراً أمريكياً فقط مع اختلاف حجم ونوعية مكتبة المحتوى مع نتفلكس.