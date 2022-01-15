مسلسل “عالحد” يتصدر “الترند” في عدّة دول عربية

حقق مسلسل “عالحد” للفنانة السورية سلافة معمار نجاحاً كبيراً، حيث تصدّر المسلسل الذي يُعرض على منصة شاهد الترند في عدّة دول عربية، حيث نال المسلسل الذي أنتجته شركة الصباح إعجاب المتابعين، ودخل قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

ويتناول العمل المُكوّن من 12 حلقة قصة لبنى، وتدور أحداثه بين اللجوء، قضايا المرأة، وصراعات اللجوء، في قالب نوعي مشحون بالرعب النفسي.

ومسلسل “عالحد” من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي، وإخراج ليال راجحة، وبطولة سلافة معمار، صباح الجزائري، علي منيمنة، نتالي فريحة، مروى خليل، ورودريك سليمان وغيرهم من الفنانين.

يُذكر أنّ النجمة الذهبية سلافة معمار حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “حارة القبة” الذي لعبت فيه دور زهرة أم العز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية