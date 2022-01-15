جديد إنستغرام.. ميزة لترتيب المحتوى بحسب رغبة المستخدم

أكّدت التقارير الواردة من داخل شركة ميتا الأمريكية، استعداد الشركة لاختبار ميزة جديدة تساعد المستخدمين على ترتيب المحتوى في إنستغرام بحسب رغبتهم، ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمين قادرون على ترتيب الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على صفحتهم بالطريقة، التي يرونها مناسبة بغض النظر عن تاريخ نشرها.

ولم تكتفِ ميتا بهذا وحسب، بل بدأت باختبار ميزة تصفّح القصص بشكل عمودي في البرازيل وتركيا، وقالت ميتا إنّ هذه الطريقة تُسهّل مهمة التصفح على المستخدمين، حيث سيكونون قادرين على التنقل بين القصص التي ينشرها عدّة أشخاص بنفس الوقت.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال إضافة هذه الميزات إلى الحفاظ على شعبية ومكانة إنستغرام، بين منصات التواصل الاجتماعي، ولجعل عملية تصفحه أسهل للمستخدمين.

يُذكر أنّ ميتا أضافت خلال الفترة الماضية عدّة ميزات لإنستغرام، أبرزها ميزة Profile Embed، وميزة Visual Replies.

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