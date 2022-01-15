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كاظم الساهر يحيي حفلاً فنياً في دبي ويُوجّه نصيحة لجمهوره

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مسرح كوكا كولا أرينا في دبي الحفل الأول للفنان العراقي كاظم الساهر بعد وفاة شقيقه الأكبر، وقدّم قيصر الأغنية العربية في الحفل الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، باقة من أغانيه القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبير.

ووجّه الفنان العراقي نصيحة للجمهور الحاضر، وطلب منهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، وقال لهم: انتبهوا على أنفسكم هذا الفيروس لا يمزح.

كما شهد الحفل الذي استمر لعدّة ساعات مشاركة النجمة اللبنانية نجوى كرم، والتي قدّمت عدداً من أغنياتها، والتقطت عدة صور مع القيصر.

يُذكر أنّ كاظم الساهر فقد في ثاني أيام العام الجديد شقيقه الأكبر الذي توفي في العراق، ونعاه القيصر بكلمات مؤثرة.

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قناة 218 الليبية

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