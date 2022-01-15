عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد شفائه من كورونا

أكد أحمد نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة مغادرة والده المستشفى، بعد عدّة أيام من دخوله إليها بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك صورةً تجمعه بوالده بعد خروجه من المستشفى، وعلّق عليها بالقول الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكر الناس التي سألت عنه طوال الفترة الماضية، وتمنت الشفاء العاجل له.

وكان الفنان المصري المخضرم قد دخل لمستشفى العجوزة لتلقي العلاج، ولمراقبة صحته طوال فترة المرض، قبل أن يشفى من الفيروس السريع الانتشار ويغادره.

يذكر أنّ مسلسل موضوع عائلي، يُعد آخر المسلسلات التي ظهر فيها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

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