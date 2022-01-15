للمشي على رؤوس الأصابع فوائد عديدة وهذه أبرزها

يُعد المشي على رؤوس الأصابع من الرياضات المهمة التي يجب ممارستها بشكل مستمر، نظراً لفوائدها العظيمة، حيث أكدت الدراسات الحديثة أنّ المشي على رؤوس الأصابع لعدّة دقائق يومياً يزيد من المسافات الفاصلة بين فقرات العمود الفقري، الأمر الذي يُحفّز البناء الطولي عند اليافعين والأطفال.

بالإضافة لدور هذه الرياضة في حرق الدهون في عضلات الأفخاذ الجانبية والخلفية، وتغيير شكل عضلة الساق بشكلٍ ملحوظ، وقال الباحثون إنّ المشي على رؤوس الأصابع لمدة 7 دقائق يومياً يشد عضلات الظهر ويُقوّيها، ويسحب عضلات البطن للداخل، بالإضافة للتقليل من بروز البطن وحجم المعدة وتكبير حجم القفص الصدري، مما يزيد الاستقلاب.

وأشار الباحثون لدور هذه الرياضة في تقليل عضلة الساق السفلية، وزيادة المرونة، وتقوية عضلات القدم، والكاحل، والفخذين والركبتين.

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