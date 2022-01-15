بنغالية تعيش مع مقص جراحي في بطنها لمدة 20 عاماً

لم تكن البنغالية باتشينا خاتون تعلم أنّ آلام البطن التي عانت منها لمدة 20 عاماً، كان سببه مقص جراحي منسي في بطنها.

وكانت المرأة البالغة من العمر 55، قد أجرت عملية لإزالة حصوة المرارة في العام 2002، وبعد العملية بدأت معاناتها من آلام مستمرة في البطن.

وبعد يومين راجعت باتشنيا عيادة الطبيبين اللذين أجريا لها العملية، واللذين رفضا فحصها، وقالا لها إنّ الألم الذي تشعر فيه من آثار العملية.

واضطرت المرأة الفقيرة التي لم تستطع فحص نفسها مجدداً لإنفاق ثمن البقرتين اللتين تعدان آخر ممتلكاتها على الأدوية والمسكنات التي تناولتها طوال الـ20 سنة الماضية، والتي لم تُجدِ نفعاً، ولم تخلصها من آلامها.

وبعد أن ساءت حالتها خضعت باتشينا لفحص بالأشعة السينية، والذي أظهر وجود مقص جراحي في بطنها، وعلى الفور خضعت المرأة الفقيرة لعملية جراحية لإزالة المقص من بطنها.

يُذكر أنّ السلطات المحلية شكّلت لجنة ثلاثية، للتحقيق في كيفية نسيان مقص جراحي داخل بطن المريضة.

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