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بنغالية تعيش مع مقص جراحي في بطنها لمدة 20 عاماً

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تكن البنغالية باتشينا خاتون تعلم أنّ آلام البطن التي عانت منها لمدة 20 عاماً، كان سببه مقص جراحي منسي في بطنها.

وكانت المرأة البالغة من العمر 55، قد أجرت عملية لإزالة حصوة المرارة في العام 2002، وبعد العملية بدأت معاناتها من آلام مستمرة في البطن.

وبعد يومين راجعت باتشنيا عيادة الطبيبين اللذين أجريا لها العملية، واللذين رفضا فحصها، وقالا لها إنّ الألم الذي تشعر فيه من آثار العملية.

واضطرت المرأة الفقيرة التي لم تستطع فحص نفسها مجدداً لإنفاق ثمن البقرتين اللتين تعدان آخر ممتلكاتها على الأدوية والمسكنات التي تناولتها طوال الـ20 سنة الماضية، والتي لم تُجدِ نفعاً، ولم تخلصها من آلامها.

وبعد أن ساءت حالتها خضعت باتشينا لفحص بالأشعة السينية، والذي أظهر وجود مقص جراحي في بطنها، وعلى الفور خضعت المرأة الفقيرة لعملية جراحية لإزالة المقص من بطنها.

يُذكر أنّ السلطات المحلية شكّلت لجنة ثلاثية، للتحقيق في كيفية نسيان مقص جراحي داخل بطن المريضة.

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قناة 218 الليبية

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