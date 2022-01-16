الشرطة الإيطالية ترفض ارتداء الكمامات الوردية

رفضت الشرطة الإيطالية ارتداء الكمامات الوردية التي أرسلتها إليها وزارة الداخلية، وأرسلت احتجاجاً عبّرت من خلاله عن غضبها من إرسال كمامات بهذه الألوان.

وبرّر رجال الشرطة الأمر بأن اللون الوردي يُذهب هيبتهم، وقالوا لا نفهم سبب شراء كمامات بلون وردي غير مناسب لإرادتنا، معتبرين أن اختيار هذا اللون يثير الحيرة، وقالوا إنّ شراء الكمامات بعد مرور عامين من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يكون سهلاً للغاية، وطالبوا بشراء كمامات باللون الأسود أو الأبيض أو الأزرق في المستقبل، في حين لم تُصدر وزارة الداخلية أي تعليق على الاحتجاج.

يُذكر أنّ السلطات الصحية في إيطاليا، بدأت تفرض إجراءات مشددة بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، خلال الفترة الماضية.

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