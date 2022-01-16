هكذا تفوقت سامسونج بجدارة على جميع منافسيها في عام 2021!

على الرغم من أزمة نقص رقائق اشباه الموصلات الإلكترونية وجائحة فيروس كورونا، وبغض النظر عن الضغط المتزايد من قِبل الشركات الصينية المنافسة، إلا أن شركة سامسونج وحدها تمكنت من تصنيع أكبر عدداً من الهواتف الذكية في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

بناءً على تقرير صادر على مجلة TheElec التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية، فإن شركة سامسونج تمكنت من تصنيع أكثر من 300 مليون هاتف ذكي خلال العام الماضي.

وبناءً على ما تم ذكره في التقرير، فلم تتمكن الشركة الكورية الجنوبية من الوصول إلى هذا العدد في الإنتاج في عام 2020، ولكن يبدو أن سامسونج ليست وحدها في هذه العملية.

لا مانع لديها من الاستعانة بشركاء خارجيين

أضاف التقرير بأن شركة سامسونج اعتمدت على مصادر خارجية لإنتاج ما يصل إلى 60 مليون هاتف ذكي خلال العام السابق، وهؤلاء الشركاء هم شركات تصنيع صينية من بينهم Wingtech و Huaquin.

ويبدو أن سامسونج تستعين بهؤلاء الشركاء من أجل تصنيع هواتف الميزانية المحدودة وهواتف متوسطة المدى (الفئة المتوسطة) ولكنها تمكنت من تصنيع 240 مليون هاتف ذكي بنفسها وهذه هي الهواتف الأكثر طلباً.

بالطبع 300 مليون هاتف هو عدد ضخم للغاية، على الرغم من أن سلسلة Galaxy S21 لم تحقق عائد الربح الذي كانت تأمله الشركة الكورية.

بناءً على الإحصائيات، فقد تم تصنيع 20 مليون وحدة فقط من جميع هواتف سلسلة Galaxy S21، وهذه السلسلة مجتمعة Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra.

قبل سنوات قليلة، كانت شركة سامسونج معتادة على تصنيع أكثر من 35 مليون هاتف ذكي لهواتف سلاسلها الرائدة، مثل Galaxy S20 و Galaxy S10. ولكن سامسونج تشير بأصابع الاتهام تجاه أزمة الوباء الصحية التي طالت فيتنام بشكل مًكثف وأثرت بشكل سلبي على ثلاثية Galaxy S21.

الشركة تضع رهانها على الهواتف القابلة للطي

الأخبار الجيدة هي أن الشركة تمكنت من تحقيق عائدات جيدة بفضل هواتف Galaxy A و Galaxy M و Galaxy F ميسورة التكلفة. كما أنها تمكنت من تحقيق نتائج جيدة جداً مع هواتفها القابلة للطي التي أطلقتها خلال 2021.

أما من الناحية المالية، فلقد حققت شركة سامسونج في عام 2021 أعلى إيرادات لها خلال الربع الثالث والتي قُدرت بأكثر من 278 تريليون يوان صيني، أي ما يعادل 234 مليار دولار أمريكي.

على الرغم من ضخامة الرقم، ولكن من الواضح أن سامسونج ليست سعيدة بهذه النتائج. تهدف شركة سامسونج لتصنيع أكثر من 350 مليون هاتف ذكي خلال عام 2022. حيث تتوقع الشركة أن الطلب على سلسلة Galaxy S22 سيكون أعلى من سلسلة Galaxy S21 بفارق ملحوظ.

أيضاً تحاول الشركة توسيع نطاق هواتفها القابلة للطي، كما أنها ستضع تركيز أكبر على هواتفها منخفضة التكلفة. ربما ستحاول سامسونج الاستعانة بنفس الشركاء لكي تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، فقط لا يتبقى سوى أن ننتظر لنرى ماذا تخطط له سامسونج.