“يوتيوب” تبدأ باختبار ميزة مخصصة لمشتركي Premium

أكدت مصادر من شركة يوتيوب الأمريكية، بدء الشركة باختبار ميزة جديدة مخصصة لمشتركي Premium على أندرويد ستُطلِق عليها Smart Download.

وقالت المصادر بإنّ الميزة الجديدة ستقوم بتنزيل 20 مقطع فيديو أسبوعياً، بناءً على تفضيلات المشاهدة الخاصة بالمستخدم بالاعتماد على شبكة الواي فاي فقط، وبدون استخدام شبكة البيانات.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ التطبيق سيُخبر المستخدم عند نفاد المساحة، قبل البدء بعملية التنزيل.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشركة الأمريكية ستختبر الميزة الجديدة في أوروبا خلال شهر فبراير القادم، وسيكون المجال مفتوحاً أمام الأشخاص الراغبين بتجربتها لتفعيلها قبل 14 فبراير القادم، من خلال الذهاب للإعدادات، ثم تجربة الميزات الجديدة.

يُذكر أنّ المستخدمين سيكونون قادرين على مشاهدة مقاطع الفيديو، من خلال المعرض الموجودة في هواتفهم.

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