طبيب وائل الإبراشي ينفي تعرض الراحل لخطأ طبي

ردّ الطبيب المصري شريف عباس على الاتهامات التي وُجهت إليه، بعد وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وقال شريف عباس إنّه اتّبع في علاج الإعلامي الراحل من كورونا البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة المصرية، بالإضافة لإعطائه مضادات حيوية ومضادات تجلط.

ونفى الطبيب المصري إعطاء وائل الإبراشي أدوية مجهولة المصدر، وأكد استخدامه عقار سولفادي لعلاجه، وأشار إلى أنّ هذا الدواء لا يسبب الوفاة، وأنّه معتمد من وزارة الصحة المصرية ويباع في الصيدليات بشكلٍ عادي.

وقال إنّ زوجة الإعلامي الراحل كانت خارج مصر ولم تتمكن من العودة بسبب الحظر، في حين غادر الأشخاص العاملون المنزل خوفاً من العدوى.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر بفتح تحقيق في أسباب وفاة وائل الإبراشي، بعدما ادّعت زوجته على الطبيب المشرف على علاجه واتهمته باستخدام أدوية غير معتمدة ومضرة بصحته، رغم إصابته بتليف في الرئة.

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