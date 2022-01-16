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تويتر تُطلق ميزة “سبيسيز” لإجراء المحادثات الصوتية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة تويتر الأمريكية عن ميزة جديدة، تتيح للأشخاص مشاركة غرف الدردشة الصوتية مع متابعيهم فقط.

وأطلقت تويتر على الميزة الجديدة اسم سبيسيز، وقالت إنّ الميزة ستحتوي على زر مخصص في الشريط السلفي لتطبيق تويتر، يتيح للمستخدم العودة إليها وتفعيلها عند الحاجة.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تسجيل المحادثات الصوتية والاحتفاظ بالتسجيل لمدة 30 يوماً، وأن التطبيق سيُظهر مؤشراً لجميع الأعضاء المشاركين بالمحادثة لإعلامهم بالشخص الذي بدأ بتسجيلها.

وأكدت تويتر احتفاظها بالمحادثة المسجلة في خوادمها لمدة شهر واحد، والتي كان المستخدمون يصلون إليها من خلال طلبهم لأرشيف معلومات حسابهم.

يُذكر أنّ تويتر قامت خلال الفترة الماضية بإضافة عدّة ميزات لتويتر، بهدف تحديث التطبيق وجعله مواكباً للتطور الموجود في منصات التواصل الاجتماعي.

 

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قناة 218 الليبية

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