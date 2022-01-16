سلاف فواخرجي آخر النجوم الراقصين على “الغزالة الرايقة”

أصبحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي آخر النجوم الراقصين على أغنية الغزالة الرايقة، حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً، وعلّقت على الفيديو بالقول الغزالة الرايقة.

وشهد المقطع الذي نشرته النجمة السورية مقتطفات من مسلسلها الجديد “عنبر6″، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد بمعدل حلقتين أسبوعياً.

وتفاعل عشاق النجمة السورية مع المقطع بشكلٍ كبير، وأبدوا إعجابهم بدورها في مسلسل “عنبر6”.

يُذكر أنّ الفنانة السورية لعبت مؤخراً دور رهف في مسلسل “عنبر6″، المستمد من قصص حقيقية في السجون.

ومسلسل “عنبر6” من إخراج علي العلي، وبطولة سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، صبا مبارك، نواف الظفيري، آيتن عامر، ريم مروة، نتالي فريحة، وغيرهم من الفنانين.

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