حسين الجسمي يُطلق أغنية “زفة مضاوي”

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنيةً جديدة حملت اسم زفة مضاوي، حيث حصدت الأغنية الجديدة أكثر من 158 ألف مشاهدة منذ طرحها لأول مرة يوم 13 يناير الجاري.

وتفاعل عشاق الفنان الإماراتي مع الأغنية بشكلٍ كبير، وعبّروا عن إعجابهم بألحانها وكلماتها.

وتعاون حسين الجسمي مع الشاعر سلطان مجلي الذي كتب كلماتها، والملحن راكان، في حين تولى هشام السكران توزيعها.

وكان الفنان الإماراتي قد حقق مؤخراً نجاحاً كبيراً بأغنية “ما بحبك” التي أطلقها باللهجة اللبنانية، والتي تجاوزت حاجز 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات منير عساف وألحان حسين الجسمي، وتوزيع هادي شرارة.

يُذكر أنّ الفنان الإماراتي أحيا حفلاً فنياً رائعاً بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، قدّم من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الرائعة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

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