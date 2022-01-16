دراسة جديدة أوميكرون لا يشكل خطراً على غير المطعمين

أظهرت دراسة جديدة أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويستر كيب في جنوب أفريقيا، أنّ الأشخاص غير الملحقين والذين أصيبوا بمتحور أوميكرون كانوا أقل حاجة لدخول المستشفيات، مقارنةً بسلالات كورونا السابقة.

وشملت الدراسة الجديدة مراجعة بيانات 11600 شخص من الموجات الثلاث الأولى من كورونا، و5100 شخص مصاب بأومكيرون، وأشارت إلى أن المصابين بأومكيرون شعروا بأعراض أخف من الأعراض التي شعر بها الأشخاص الذين أصيبوا بالمتحورات الأخرى، كما أن حالات الوفاة بينهم كانت أقل.

وبرر الباحثون السبب بخصائص أوميكرون نفسه، والذي لا يُعد بقوة المتحورات الأخرى من كورونا التي ظهرت قبله.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت العالم لأخذ الحذر من متحور أوميكرون، وعدم الاستخفاف بأعراضه.

يُذكر أنّ العالم يشهد ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ ظهور متحور أوميكرون.

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