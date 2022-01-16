تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات مفيدة وعملية وعروض حصرية مميزة لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Video player

تطبيق Video Player هو عبارة عن مُشغل فيديو احترافي يدعم عرض الترجمة على مقاطع الفيديو. التطبيق بسيط ويمكنك حتى الاعتماد عليه من أجل تشغيل الموسيقى. يدعم التطبيق جميع تنسيقات الصوت والفيديو وقادر على تشغيل جميع المقاطع بغض النظر عن دقتها – حتى وإن كانت 4K. الميزة الرائعة أنه يدعم إدراج الترجمات على مقاطع الفيديو ويدعم العديد من تنسيقات الترجمات أيضاً. مشغل فيديو رائع واحترافي ولا غنى عنه في أي هاتف ولحسن الحظ أنه متاح بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Video Speed Controller Pro

ربما هي ليست المرة الأولى التي نجلب لكم فيها تطبيق Video Speed Controller Pro ولكنها المرة الأولى التي نجده فيها متاح بشكل مجاني لفترة محدودة. التطبيق بسيط للغاية واستخدامه واضح جداً والغرض الوحيد منه هو التعديل على سرعة الفيديو. بنقرة زر واحدة ستكون قادراً على ضبط سرعة جميع مقاطع الفيديو التي تشاهدها على موقع يوتيوب. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول الاطلاع على مقاطع فيديو تعليمية أو دليل إرشادي فستحتاج إلى ضبط سرعة الفيديو على سرعة أقل لكي تتمكن من فهم الفيديو بشكل أفضل، وهذا التطبيق الاحترافي يساعدك على ذلك بسهولة شديدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Number to word converter offline

هذا التطبيق كنت أبحث عنه لفترة طويلة من الزمن، وأخيراً وجدته ولكن تفاجأت بأنه تطبيق مدفوع فقط، لحسن الحظ أنه متاح مجاناً لوقت محدود. هذا التطبيق قادر على تحويل أي رقم بغض النظر عن طوله إلى كلمات. فقط قم بكتابة أي رقم ثم انقر على تحويل وسيتم تحويل الرقم مباشرة إلى العدد الصحيح كتابياً على هيئة كلمات. فقط أدخل الأرقام وسيتم تحويلها إلى كلمات، حتى وبدون الحاجة إلى اتصال فعلى بالإنترنت.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Pro Mp3 player

ربما أغلبكم يعرف بالفعل ما هو تطبيق Pro Mp3 Player، وهو عبارة عن مشغل موسيقى احترافي مدفوع الثمن – يمكنكم تحميله بشكل مجاني لفترة محدودة – يحتوي على 10 نطاقات مختلفة من مُعادل الإيكواليزر Equalizer لكي يساعدك على الحصول على أفضل مؤثرات صوتية عالية الجودة أثناء الاستماع إلى أغانيك المفضلة.

الأفضل من ذلك أنه يساعدك على تحرير المؤثرات بشكل يدوي أيضاً، لكي تتمكن من ضبط مستويات الجهيز الصوتي بشكل منفصل. ستجد كل ما تتمنى إيجاده في أي تطبيق مشغل موسيقى متواجد في هذا التطبيق الرائع، وبكل تأكيد ننصحكم بسرعة تجربته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Ultra Charging Animation

هل مللت من الرسوم المتحركة الافتراضية لطريقة عرض شحن البطارية على هاتفك الأندرويد؟ جميعنا كذلك. هذا التطبيق المجاني سيساعدك على تغيير شكل ومظهر الرسوم المتحركة أثناء شحن البطارية وعرضها على شاشة الهاتف. من داخل الإعدادات يمكنك اختيار طريقة عرض الرسوم المتحركة التي تفضلها أثناء عملية الشحن.

السعر : مجاني

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PDF Reader App

تطبيق PDF Reader App يتيح لك القدرة على قراءة جميع ملفات ومستندات PDF وعرضها والبحث بداخلها وإدارتها على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. بمساعدته يمكنك عرض وقراءة وإدارة جميع ملفات الأوفيس المكتبية.

السعر : مجاني

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Scalar Pro

لكي نكون صادقين معكم، تطبيق Scalar Pro لا يعتبر تطبيق مناسب لجميع المستخدمين، وذلك نظراً لأنه عبارة عن آلة حاسبة متقدمة ومتطورة لن يحتاج إليها إلا عدد قليل جداً من المستخدمين، ولكن هذا العدد البسيط من الناس لن يستغنوا عنه أبداً لأنه تطبيق مفيد وعملي جداً وسيعتمدون عليه في جميع أعمالهم المهنية والوظيفية. بطبيعة الحال يمكنك الاعتماد عليه كمجرد آلة حاسبة، ولكنه أكثر من مجرد آلة حاسبة، فهو عبارة عن محرك رياضيات قوي وربما يكون مفيد جداً لبعض الأعمال الدراسية وخاصة طلاب المرحلة الثانوية المتخصصين في أقسام الرياضيات، كما أنه مفيد لطلاب الجامعات أيضاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Charlie the Duck

هل تتذكرون لعبة ماريو القديمة على الحاسب الآلي عندما كان يحاول إنقاذ الأميرات من التنانين والوحوش والأشخاص الشريرة؟ هذه هي بالضبط نفس اللعبة ولكن بدلاً من ماريو لديك بطة لطيفة. لعبة جميلة ومسلية جداً ولا تتطلب هواتف متطورة من أجل تشغيلها، ومع ذلك هي ليست مجانية – ولكنها كذلك لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة