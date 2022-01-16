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وائل جسار يطلق البرومو الدعائي لأغنية “عيان”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح الفنان اللبناني وائل جسار البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “عيان” المتوقع طرحها يوم 20 يناير الجاري.

ونشر الفنان اللبناني البرومو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بكلمة “قريباً”.

وتفاعل عشاق النجم اللبناني مع البرومو الجديد للأغنية، وعبّروا عن شوقهم للاستماع إليها.

وأغنية “عيان” من كلمات الشاعر الغنائي محمد القباني، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وكان وائل جسار قد أطلق في نهاية العام الماضي أغنية “ولا في الأحلام” على طريقة الفيديو كليب، والتي حصدت حتى الآن أكثر 3.8 مليون مشاهدة.

وأغنية “و لا في الأحلام” من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، وإخراج فادي حداد.

يذكر أنّ وائل جسار يقوم حالياً بتصوير عدّة أغاني حالياً تمهيداً لطرحها خلال الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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