سامية الجزائري تنشر صورة من كواليس مشاركتها بمسلسل حوازيق

نشرت الفنانة السورية سامية الجزائري صورةً من كواليس مشاركتها بالمسلسل الكوميدي حوازيق، حيث ظهرت “سيدة الكوميديا” في الصورة وهي تضع المكياج تمهيداً لانضمامها للتصوير.

وحظيت الصورة بإعجاب عشاق الفنانة السورية القديرة، الذين عبّروا عن إعجابهم من استمرارها بالتمثيل، وأكدّوا جمال حضورها في أي عمل تشارك فيه.

وقالت الفنانة السورية إنها ستشارك في المسلسل بشكل شرفي وبعدة مشاهد فقط.

ومسلسل حوازيق من تأليف زياد ساري وإخراج رشاد كوكش، وبطولة نخبة من النجوم منهم سلمى المصري، وائل رمضان، وسيتحدث عن سيدة تدعى أم مطيع تضطر لتحويل منزلها لفندق نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.

يذكر أنّ سامية الجزائري كشفت مؤخراً عن انتهائها من تأليف مشروع البرنامج الفني الكوميدي الذي سيحمل اسم سيرة وانفتحت.

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