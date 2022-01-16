بالفيديو.. شاب يمني يخاطر بحياته ويتدلى من فوهة بركان

أظهرت مقاطع الفيديو الواردة من اليمن قيام شاب يمني لم تكشف هويته بمخاطرة كبيرة، حيث تدلى من فوهة بركان “دمت” في مشهد يحبس الأنفاس.

وقال الإعلامي اليمني مختار الفقيه الذي نشر مقطع الفيديو على حسابه في تويتر إن الشاب الذي ينتمي لمحافظة “أب” نزل لفوهة البركان، قبل أن يتدلى بقدميه عند آخر نقطة وصل إليها.

وأشار الإعلامي اليمني إلى أن الشاب اليمني يمارس رياضة لا تختلف عن رياضة تسلق الجبال في شيء، إلّا أنّه يمارسها بدون أي أدوات سلامة وأمان.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير عبر الإنترنت، وبردود أفعال متباينة، حيث قال البعض إن مغامرة الشاب جيدة في حين انتقده البعض، وقالوا إن مغامرته كادت أن تنهي حياته، وحذروا الشباب من تقليده.

يذكر أنّ البركان يعد من أخطر الأماكن في مدينة “دمت”، وشهد خلال السنوات الماضية سقوط العديد من الأشخاص فيه.

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