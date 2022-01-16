لأسباب صحية.. سيلين ديون تلغي جزءاً من جولتها العالمية

أكدّت النجمة الكندية “سيلين ديون” إلغاء الجزء الشمالي من جولتها العالمية “كارديج”، بسبب المشكلات الصحية التي تمر بها.

وقالت الفنانة العالمية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إنها كانت تتمنى العودة السريعة للمسرح، إلّا أنّ صحتها لم تسمح لها بذلك.

وأكدّت بأنّها ستعود للمسرح عندما تتحسن صحتها، وعندما تتراجع شدة جائحة كورونا.

وكانت الفنانة الكندية قد ألغت الحفلات التي كانت ستحييها في الفترة ما بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، قبل أن تقوم حالياً بإلغاء الجولات التي كانت مقررة في الفترة ما بين 9 مارس و22 أبريل.

يذكر أنّ سيلين ديون تعاني من تشنجات عضلية حادة تمنعها من الصعود على المسرح، والوقوف عليه لأوقات طويلة.

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