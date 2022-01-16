يدفعون الأموال للعصابات ليحصلوا على شهادات مزيفة للقاح كورونا

أفسدت الشرطة الإيطالية مخططات عصابة كانت تقوم بتأمين شهادات مزيفة للقاحات كورونا مقابل الأموال.

وقالت الشرطة إن أفراد العصابة كانوا يحضرون الأشخاص الراغبين بالحصول على شهادة لقاح كورونا لمركز التطعيم في أنكونا، حيث تقوم إحدى الممرضات برش الحقنة في القمامة عوضاً عن حقنهم بها، قبل أن تضع الضمادة على أذرعهم وتمنحهم التأشيرة الخضراء والتي تتيح السفر لهم عبر أوروبا بكل حرية.

وأشارت الشرطة لأنّ الأشخاص الراغبين بالحصول على الشهادة الوهمية كانوا يدفعون 400 يورو مقابل الحصول على الجرعة المزيفة.

وأثبتت مقاطع الفيديو الملتقطة داخل المركز التهمة على مديرة المركز الممرضة البالغة من العمر 51، والتي قامت الشرطة باعتقالها بالإضافة لوضع 4 أشخاص آخرين رهن الإقامة الجبرية ريثما ينتهي التحقيق.

يذكر أنّ الشرطة الإيطالية تحقق حالياً مع 50 شخصاً متوقع مشاركتهم في عملية التزوير التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي.

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