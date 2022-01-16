أجهزة Xbox ستحصل على خدمة UPISOFT Pass

تستعد شركة ألعاب فرنسية لإطلاق خدمتها المدفوعة USOSOFT Pass على أجهزة Xbox، وقالت الشركة بأن خدمتها ستتيح ألعاباً أكثر من إنتاج أكثر من 100 شركة ، كلعبة رين بو6، فار كري وغيرها.

وقالت الشركة الفرنسية، بأنّ خدمتها المتاحة حالياً على أجهزة الكمبيوتر مقابل 15 يورو شهرياً، ستصبح متاحة على أجهزة Xbox التي تنتجها شركة مايكروسوفت الأمريكية خلال الفترة القادمة.

ولم تكشف الشركة الفرنسية عن وجود أي اختلاف بين النسخة المخصصة لأجهزة الحاسوب، والنسخة المخصصة لأجهزة Xbox، كما أنّها لم تتحدث عن أي دمج لاشتراك بين USOSOFT Pass وبين خدمة جيم باص التي تقدمها مايكروسوفت أجهزة Xbox.

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