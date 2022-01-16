نتفليكس ترفع أسعار اشتراكاتها في أميركا

قررت شركة نتفليكس رفع قيمة الاشتراكات الشهرية بمنصة البث الشهيرة في أميركا، من أجل تقديم خيارات من الترفيه عالية الجودة، وقالت الشركة بأنّ الاشتراك بالخطة التي لا تتضمن HD أصبح 10 دولار عوضاً عن 9، وبأنّ خدمة الـ 4K ارتفعت من 18 إلى 20 دولار أمريكي، في حين أصبحت الخطة القياسية ب 15.5 دولار عوضاً عن 14 دولار.

وأشارت منصة البث الشهيرة، إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ بشكل فوري بالنسبة للمستخدمين الجدد، في حين سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على المشتركين الحاليين، وأكدّت إرسالها رسالة لهم قبل شهر كامل من تطبيق السعر الجديد عليهم، بينما قال خبراء بأنّ الزيادة جاءت بعد إدخال منصة نتفليكس الألعاب لقائمتها في نهاية العام 2021.

يذكر أنّ سعر أول اشتراك بنتفليكس كان دولار 1 قبل أن تبدأ المنصة برفع الأسعار بشكل شبه سنوي منذ العام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية